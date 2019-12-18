Українцям з 1 березня заборонять виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом



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Водночас при в’їзді громадян України з території РФ прикордонники пропускатимуть українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження

Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити виїзд з України до Росії для українців виключно за закордонними паспортами. Така норма почне діяти з 1 березня 2020 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого засідання 18 грудня, повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук.

«З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ», — повідомив Гончарук.

Він зазначив, що така норма полегшить проходження українсько-російського кордону та зменшить час на оформлення у прикордонній службі.

«При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження», — додав український прем'єр-міністр.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що підготували пропозицію, відповідно до якої виїзд українців до Росії має здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Зазначимо, що наразі кордон з Росією можна перетинати за внутрішнім українським паспортом та свідоцтвом про народження.

У МЗС зазначали, що необхідність таких змін зумовлена тим, що, за даними прикордонників, щороку зростає кількість випадків виявлення підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження.