Українці з початку року купили нових авто на більш ніж півмільярда доларів



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Українці у першому кварталі купили шість Bentley Bentayga

За три місяці року українці придбали три Rolls-Royce Cullinan, 6 машин Bentley Bentayga, 59 Mercedes G-Class і два спорткари BMW 8-Series Convertible

У першому кварталі 2019 року в Україні зареєстровано понад 18 тисяч нових автомобілів на суму $550 млн, повідомляє у вівторок, 9 квітня, сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Найбільшу кількість авто купили в Києві: за три місяці року жителі столиці зареєстрували понад 7 тисяч машин на загальну суму $230 млн. Найменша кількість - у Рівному та Чернівцях. Там зареєстровано всього по 146 нових автомобілів.

Найпопулярнішою маркою в Україні була Renault - зареєстровано 2,5 тисяч автомобілів цього бренду. Друга - Toyota (2,2 тисячі), третя - Kia (1,7 тисячі).

Серед автомобілів А-класу найчастіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером стала Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі - Renault Logan. Skoda Octavia найчастіше купували серед машин класу D. У сегменті E більше всіх продажів продано Toyota Camry. У F-класі бестселером був Mercedes S-Class. Серед кросоверів лідером продажів став Kia Sportage.

Крім цього, за вказаний період в Україні зареєстровано три кросовери Rolls-Royce Cullinan. Вартість кожного перевищує $400 тисяч. Також українці придбали 6 машин Bentley Bentayga (більш як $290 тис кожна), 59 Mercedes G-Class і два спорткари BMW 8-Series Convertible.

За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстрували 80 тисяч нових автомобілів, загальна вартість яких склала $2,4 млрд. Середня вартість автомобіля склала близько $29 тисяч.