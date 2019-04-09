Понад 30 тисяч грн зібрали у Денисової на квитки для рідних військовополонених моряків



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Омбудсмен закликала усіх небайдужих долучитися до збору коштів

Наступного тижня у Москві відбудуться чергові судилища над 24 українськими військовополоненими моряками

Секретаріат уповноваженого ВР із прав людини зібрав 30 500 гривень на квитки до Москви для рідних полонених українських моряків, які хочуть поїхати наступного тижня на їх суд.

Про це повідомила у вівторок у Facebook Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

«Наступного тижня у Москві відбудуться чергові судилища над 24 українськими військовополоненими моряками, яких захопили російські військові внаслідок акту неприхованої агресії в Керченській протоці (25 листопада 2018 року)... Аби побачити своїх синів, братів та чоловіків, рідні збираються їхати на, так звані, судові засідання з різних куточків України. Для придбання квитків до Москви потрібні чималі кошти. Працівники Секретаріату уповноваженого разом зі мною зібрали та перерахували 30 500 грн», - написала Денісова.

Вона нагадала, що українські моряки вже майже п’ять місяців утримуються в Лефортовському СІЗО у Москві. На них постійно здійснюється тиск і їм потрібна підтримка найрідніших.

Вона також закликала усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

Для цього відкрито рахунок 4149 6293 8101 9801 Приватбанк, Гриценко Ольга (сестра Дениса Гриценка, командира походу, капітана 2-го рангу).

Як повідомлялося, 5 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України - катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Зараз вони знаходяться в Москві, у СІЗО.

Пізніше російська сторона призначила психолого-психіатричну судову експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками згідно з Женевською конвенцією про військовополонених.

Женевська конвенція - міжнародно-правовий документ, який регулює поводження з військовополоненими.