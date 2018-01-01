Українців попередили, що гепатит А вони можуть привезти із Польщі

Інтенсивні міграційні процеси можуть привести до завозу та локального поширення в Україні гепатиту А

У Польщі зафіксували рекордне 80-кратне зростання рівня захворюваності на гепатит типу А, загальна кількість захворювань зросла і в усій Європі. Тому мешканців прикордонних українських областей попереджають про можливість «завезти» недугу, яку у народі називають «хвороба Боткіна», йдеться на офіційному сайті Волинського



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Інтенсивні міграційні процеси можуть привести до завозу та локального поширення в Україні гепатиту А

У Польщі зафіксували рекордне 80-кратне зростання рівня захворюваності на гепатит типу А, загальна кількість захворювань зросла і в усій Європі.

Тому мешканців прикордонних українських областей попереджають про можливість «завезти» недугу, яку у народі називають «хвороба Боткіна», йдеться на офіційному сайті Волинського обласного лабораторного центру.

«У Польщі зафіксовано рекордне, 80-кратне зростання рівня захворюваності на гепатит типу А. Кількість захворювань зросла і в усій Європі. Про це повідомляється в опублікованому наприкінці грудня звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC). Ця організація рекомендує проводити щеплення проти гепатиту типу А», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві зареєстровано 48 випадків захворювання на гепатит А, у тому числі у шести дітей. За попередніми даними, причиною спалаху гепатиту А є вживання води з пунктів доочищення та розливу, або водопроводу.

Рівень захворюваності на вірусний гепатит А у Волинській області в даний час спорадичний, захворіло на цю недугу протягом року 23 особи. Враховуючи періодичність цієї інфекції (для нашої території 5-6 років), ми очікуємо черговий епідемічний підйом захворюваності на 2019-2020 роки. Проте інтенсивні міграційні процеси можуть привести до завозу та локального поширення інфекції вже в найближчому часі. Контингенти ризику – особи активного молодого віку та діти шкільного віку, а також діти дошкільних навчальних закладів.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А.