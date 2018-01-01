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    Українців попередили, що гепатит А вони можуть привезти із Польщі

    Інтенсивні міграційні процеси можуть привести до завозу та локального поширення в Україні гепатиту А
    У Польщі зафіксували рекордне 80-кратне зростання рівня захворюваності на гепатит типу А, загальна кількість захворювань зросла і в усій Європі. Тому мешканців прикордонних українських областей попереджають про можливість «завезти» недугу, яку у народі називають «хвороба Боткіна», йдеться на офіційному сайті Волинського
    • Сьогодні, 21:12
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    Інтенсивні міграційні процеси можуть привести до завозу та локального поширення в Україні гепатиту А

    У Польщі зафіксували рекордне 80-кратне зростання рівня захворюваності на гепатит типу А, загальна кількість захворювань зросла і в усій Європі.

    Тому мешканців прикордонних українських областей попереджають про можливість «завезти» недугу, яку у народі називають «хвороба Боткіна», йдеться на офіційному сайті Волинського обласного лабораторного центру.

    «У Польщі зафіксовано рекордне, 80-кратне зростання рівня захворюваності на гепатит типу А. Кількість захворювань зросла і в усій Європі. Про це повідомляється в опублікованому наприкінці грудня звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC). Ця організація рекомендує проводити щеплення проти гепатиту типу А», - йдеться у повідомленні.

    У Миколаєві зареєстровано 48 випадків захворювання на гепатит А, у тому числі у шести дітей. За попередніми даними, причиною спалаху гепатиту А є вживання води з пунктів доочищення  та розливу, або водопроводу.

    Рівень захворюваності  на вірусний гепатит А  у Волинській області  в даний час  спорадичний, захворіло на цю недугу  протягом року 23 особи. Враховуючи  періодичність  цієї інфекції (для  нашої території 5-6 років), ми  очікуємо черговий епідемічний  підйом захворюваності  на  2019-2020 роки. Проте  інтенсивні міграційні  процеси можуть привести до  завозу та локального  поширення інфекції вже в найближчому  часі. Контингенти ризику – особи  активного  молодого віку  та діти шкільного віку, а також    діти дошкільних навчальних закладів.

    Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А.

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