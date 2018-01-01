Українців закликають зробити щеплення від дифтерії

Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти

Міністерство охорони здоров'я України закликає до вакцинації дітей від дифтерії та ревакцинації дорослих. «У зв'язку з небезпекою захворювання і низьким рівнем вакцинації в Україні МОЗ рекомендує вакцинацію дітей та ревакцинацію дорослих», - йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому на сайті відомства. Згідно з його даними,



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Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти

Міністерство охорони здоров'я України закликає до вакцинації дітей від дифтерії та ревакцинації дорослих.

«У зв'язку з небезпекою захворювання і низьким рівнем вакцинації в Україні МОЗ рекомендує вакцинацію дітей та ревакцинацію дорослих», - йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому на сайті відомства.

Згідно з його даними, станом на 1 січня 2018 року в країні було 2,7 млн доз вакцин АКДП, 700 тис. доз вакцини АДП і 6,1 млн доз АДП-М. При цьому за 11 місяців 2017 року всі три дози вакцини АКДП отримали 45,4% дітей віком до 18 місяців, у свою чергу 38,7% дорослих отримали вакцину АДС-М.

Крім того, у відомстві зазначили, що на сьогодні Україні є 900 доз протидифтерійної сироватки, необхідної для лікування захворювання.

«Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть із сироваткою залишається ризик смерті до 20%», - йдеться в повідомленні.

Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991 року до 1998 року, спричиненої низьким рівнем вакцинації та ревакцинації, було зареєстровано близько 20 тис. випадків захворювання, 696 із них мали летальний кінець.

«Єдиний спосіб захиститься від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - вакцинація дітей і ревакцинація дорослих кожні десять років», - наголошується в повідомленні.

Раніше очільниця МОЗ заявила, що Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

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