Супрун закликала депутатів посилити відповідальність за відмову від щеплень

Супрун підкреслила необхідність прийняття національної програми імунізації

Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації. Про це сьогодні під час години запитань до уряду в Раді заявила виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. «Для наступних кроків нам потрібна ваша допомога. Перше, внести зміни в закони України, що регламентують питання вакцинації та посилити



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Уляна Супрун робить щеплення

Супрун підкреслила необхідність прийняття національної програми імунізації

Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації. Про це сьогодні під час години запитань до уряду в Раді заявила виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Для наступних кроків нам потрібна ваша допомога. Перше, внести зміни в закони України, що регламентують питання вакцинації та посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі», - заявила Супрун.

В. о. міністра зазначила, що відповідний проект змін до законодавства має представити уряд. Крім того, Супрун підкреслила необхідність прийняття національної програми імунізації.

Зараз МОЗ не має права затверджувати і отримувати фінансування на відповідну програму з-за мораторію. Також Супрун повідомила, що з початку 2018 року в Україні на кір захворіло 1500 людей.

«В Україні за останній рік, 2017 року на кір захворіло 4700 людей, у 2018-му - вже 1500, але за минулий і цей рік вже є 8 смертей. З них 5 дітей, та 3 дорослих – вони не були вакциновані. Єдиний спосіб боротьби з кором це вакцинація», - заявила Супрун.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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