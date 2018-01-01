Супрун закликала депутатів посилити відповідальність за відмову від щеплень
- Сьогодні, 11:00
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Супрун підкреслила необхідність прийняття національної програми імунізації
Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації. Про це сьогодні під час години запитань до уряду в Раді заявила виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
«Для наступних кроків нам потрібна ваша допомога. Перше, внести зміни в закони України, що регламентують питання вакцинації та посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі», - заявила Супрун.
В. о. міністра зазначила, що відповідний проект змін до законодавства має представити уряд. Крім того, Супрун підкреслила необхідність прийняття національної програми імунізації.
Зараз МОЗ не має права затверджувати і отримувати фінансування на відповідну програму з-за мораторію. Також Супрун повідомила, що з початку 2018 року в Україні на кір захворіло 1500 людей.
«В Україні за останній рік, 2017 року на кір захворіло 4700 людей, у 2018-му - вже 1500, але за минулий і цей рік вже є 8 смертей. З них 5 дітей, та 3 дорослих – вони не були вакциновані. Єдиний спосіб боротьби з кором це вакцинація», - заявила Супрун.
Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.
Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.
Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.
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