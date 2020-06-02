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    Українець, якого в Словаччині засудили через підпільну фабрику сигарет, заявив про невинуватість

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    У Словаччині засудили українця за організацію нелегального сигаретного бізнесу&nbsp; - Українець, якого в Словаччині засудили через підпільну фабрику сигарет, заявив про невинуватість
    У Словаччині засудили українця за організацію нелегального сигаретного бізнесу 
    Фото: Mukachevo.net

    Спочатку затримані визнали себе винними, а через два місяці заявили інше

    Затримані та засуджені до різних вироків суду особи, серед них українець, які є організаторами найбільшої підпільній фабриці у східній Словаччині тепер стверджують, що невинні. Про це пише «Мukachevo.net».

    Нелегальне підприємство з виробництва сигарет було викрите у травні 2019 року в селі Ганіска Кошицького краю. Тоді ж співробітники кримінальної служби Фінансової адміністрації Словаччини затримали 12 українців. А згодом ще чотирьох.

    Розслідування показало, що фабрика діяла приблизно з липня 2018 року. Тут виготовляли та упаковували тютюнові вироби під марками L&M, Marlboro та Richmond. Лінія виробництва змогла виготовити та запакувати до мільйона штук сигарет за 12-годинну зміну.

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    Українець, якого в Словаччині засудили через підпільну фабрику сигарет, заявив про невинуватість
    Українець, якого в Словаччині засудили через підпільну фабрику сигарет, заявив про невинуватість
    Українець, якого в Словаччині засудили через підпільну фабрику сигарет, заявив про невинуватість
    Українець, якого в Словаччині засудили через підпільну фабрику сигарет, заявив про невинуватість
    Українець, якого в Словаччині засудили через підпільну фабрику сигарет, заявив про невинуватість

    Спочатку затримані визнали себе винними, а через два місяці заявили інше, тобто, що вони невинні. Справа знову потапила до окружного суду в Кошице.

    «Мова йде насамперед про організаторів нелегального бізнесу. Адже керував процесом українець Володимир О., який мав дозвіл на проживання в Словаччині та його спільники словаки Павол С. та Роберт Б. У перевезенні товару допомагав ще один українець Петро Р., який проживав у місті Бардеїв», - йдеться в повідомленні.

    Для роботи на нелегальній фабриці залучили громадян України з міста Прилуки, які мали відповідний досвід роботи. Останні заробляли близько 2000 євро на місяць.

    Всього на лаві підсудних опинилося 12 осіб. Тепер організатори нелегального бізнесу, яких звинувачують у несплаті податків та інших збитках державі на суму 3,8 млн євро, вважають себе невинними і вимагають перегляду справи.

     

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