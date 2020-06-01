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    Економіка та фінанси

    Уряд вирішив посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет

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    Вільний продаж електронних цигарок - це толерування негативним звичкам, - прем'єр - Уряд вирішив посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет
    Вільний продаж електронних цигарок - це толерування негативним звичкам, - прем'єр

    Неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку, - Шмингаль

    Кабінет міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 1 червня, ухвалив низку рішень щодо захисту дітей. Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Перше. Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку. Це толерування негативним звичкам», - сказав він.

    Глава уряду додав, що другий напрям - покращення системи догляду і виховання дітей.

    «У цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах», - зазначив він.

    Шмигаль ініціював рішення уряду, покликані покращити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю.

    Крім того, прем’єр-міністр підкреслив, що уряд ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

    «Переконаний, що такі діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно реалізувати», - сказав він.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає посилення контролю за сплатою податків і законодавче врегулювання реалізації рідини для електронних сигарет.

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