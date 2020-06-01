Уряд вирішив посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет



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Вільний продаж електронних цигарок - це толерування негативним звичкам, - прем'єр

Неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку, - Шмингаль

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 1 червня, ухвалив низку рішень щодо захисту дітей. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Перше. Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку. Це толерування негативним звичкам», - сказав він.

Глава уряду додав, що другий напрям - покращення системи догляду і виховання дітей.

«У цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах», - зазначив він.

Шмигаль ініціював рішення уряду, покликані покращити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю.

Крім того, прем’єр-міністр підкреслив, що уряд ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Переконаний, що такі діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно реалізувати», - сказав він.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає посилення контролю за сплатою податків і законодавче врегулювання реалізації рідини для електронних сигарет.