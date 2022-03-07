В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що українська армія відбила у ворога Миколаївський аеропорт. Про це він повідомив в ефірі телемарафону українських каналів.

«Аеропорт уже наш, усередину зайшли українські військові та патрульні. Ворог відступив», – сказав голова ОДА.

Посадовець, що українська влада контролює всі великі населенні пункти Миколаївщини. Туди ж підвозяться продукти харчування та ліки. Ситуація в цілому постійно напружена.

Він додав, що з Миколаєва та інших міст можна спокійно виїхати.

«Але я вважаю, що Миколаїв – безпечне місто. Скоро будемо нападати на Херсон», – наголосив Кім.

Як повідомлялися, вранці 7 березня російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту.

Раніше внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.