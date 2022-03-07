Агресор увірвався в Миколаївський аеропорт. ЗСУ перейшли в наступ
фото з відкритих джерел
Ворог не полишає спроби захопити Миколаїв
Російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту. У відповідь українські військові перейшли в наступ. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
«Миколаїв. 10:45, 7 березня. Ми переходимо у наступ. Ворог зайшов до нашого аеропорту», – сказав він.
Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки