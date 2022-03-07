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    Події в Україні

    Агресор увірвався в Миколаївський аеропорт. ЗСУ перейшли в наступ

    Агресор увірвався в Миколаївський аеропорт. ЗСУ перейшли в наступ
    фото з відкритих джерел

    Ворог не полишає спроби захопити Миколаїв

    Російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту. У відповідь українські військові перейшли в наступ. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

    «Миколаїв. 10:45, 7 березня. Ми переходимо у наступ. Ворог зайшов до нашого аеропорту», – сказав він.

    Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки

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    Теги: окупанти ЗСУ Миколаїв військові аеропорт #stoprussia
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    Агресор увірвався в Миколаївський аеропорт. ЗСУ перейшли в наступ