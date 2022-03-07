Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)
Масштаби руйнування в Миколаєві наразі встановлюються
Внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що по Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі «Смерчів».
«Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»). До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники», - йдеться в повідомленні.
Спостерігаються численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у житловому секторі.
Масштаби руйнування наразі встановлюються.
Як повідомлялося, зранку 7 березня російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.
Також мешканці Миколаєва повідомляють, що на околицях міста розпочався запеклий бій.