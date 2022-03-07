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    Події в Україні

    Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)

    Внаслідок ракетного удару в Миколаєві виникло п'ять пожеж - Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)
    Внаслідок ракетного удару в Миколаєві виникло п'ять пожеж
    фото: ДСНС

    Масштаби руйнування в Миколаєві наразі встановлюються

    Внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

    Зазначається, що по Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі «Смерчів».

    «Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»). До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники», - йдеться в повідомленні.

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    Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)
    Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)
    Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)
    Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)
    Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)

    Спостерігаються численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у житловому секторі.

    Масштаби руйнування наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, зранку 7 березня російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.

    Також мешканці Миколаєва повідомляють, що на околицях міста розпочався запеклий бій.

    Теги: Росія ДСНС війна обстріл Миколаїв рятувальники #stoprussia
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    Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)