Миколаїв у вогні. Наслідки ранкового масштабного обстрілу міста (фото)

Масштаби руйнування в Миколаєві наразі встановлюються

Внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що по Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі «Смерчів».

«Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»). До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники», - йдеться в повідомленні.

Спостерігаються численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у житловому секторі.

Масштаби руйнування наразі встановлюються.

Як повідомлялося, зранку 7 березня російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.

Також мешканці Миколаєва повідомляють, що на околицях міста розпочався запеклий бій.