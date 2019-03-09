Українська делегація обговорила в Пентагоні можливості закупівлі зброї у США



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Сторони обмінялися думками закупівель Україною товарів оборонного призначення за кордоном

Українська делегація у складі віце-прем'єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе й посла України в США Валерія Чалого провела переговори в Пентагоні щодо прямих закупівель американської зброї, а також інших аспектів посилення оборони України.

Про це повідомили в посольстві України в США.

«Сторони обмінялися думками щодо положень українського законодавства, яке надає повноваження Міністерству оборони України здійснювати закупівлю товарів та послуг оборонного призначення за кордоном та дозволяє нашій державі стати повноцінним учасником програми Пентагону «Міжнародні військові продажі» (Foreign Military Sales, FMS), йдеться у повідомленні.

При цьому, окрема увага приділялася ситуації в районі Чорного та Азовського морів, а також питанню звільнення українських моряків, незаконно захоплених Росією.

«Посадовці Пентагону висловили солідарність з українським народом, який бореться з російською агресією, та наголосили, що питання посилення українського флоту набуває особливого значення у контексті поглиблення безпекової допомоги нашій державі»,- зауважили в українському посольстві.

Американська сторона запевнила, що вживатиме всіх можливих заходів, аби домогтися якнайшвидшого звільнення українських моряків та посилення військово-морську присутності сил США та НАТО в акваторії Чорного моря.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.