НАТО розглядає поставки Україні морських систем озброєння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підводні дрони стануть на озброєнні в країнах НАТО

В Альянсі заявили, що можуть поставляти Україні снайперські системи і боєприпаси

Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. Про це у вівторок, 5 березня, повідомляє «Інтерфакс Україна».

Відзначається, що відповідну заяву він зробив на слуханнях у комітеті Сенату США у справах збройних сил, відповідаючи на питання про перспективи поставок летальних озброєнь в Україні.

«Є й інші системи (які можуть бути поставлені Україні, - ред.) - снайперські системи і боєприпаси, і, можливо, з урахуванням розгляду ситуації в Керченській протоці, ймовірно, розгляд в майбутньому... питання з морськими системами», - сказав Скапаротті.

При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

Читайте також: