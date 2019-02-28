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    У Чорному морі пройдуть масштабні навчання НАТО Poseidon 19

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    <p>Військові навчання стартують 1 березня</p> - У Чорному морі пройдуть масштабні навчання НАТО Poseidon 19

    Військові навчання стартують 1 березня

    У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів

    Понад 1100 військовослужбовців 1-8 березня візьмуть участь у міжнародних навчаннях Poseidon 19, які ВМС Румунії організовують в румунських територіальних водах і в міжнародних водах західної частини Чорного моря.

    Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил Румунії.

    У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

    Другу постійну протимінну групу НАТО очолює командувач німецьких Військово-морських сил Мартін Шварц на флагманському військово-транспортному кораблі FGS Werra. До групи також входять турецький тральщик з пошуку мін TCG Akcakoca, румунський корабель ROS Lt Lupu Dinescu і болгарський BGS Tsibar.

    Повітряна частина навчань буде забезпечена вертольотом Puma Naval, двома винищувачами МіГ-21 і двома F-16 зі складу румунських ВПС.

    Церемонія відкриття навчань відбудеться 1 березня в порту Констанца. Судна вийдуть з порту 4 березня.

    «Головні цілі навчань - зміцнення взаємодії між задіяними кораблями і екіпажами в загальному міжнародному контексті, а також перевірка можливостей ВМС Румунії, які будуть надані в розпорядження НАТО в майбутньому», - йдеться у повідомленні.

    В ВМС Румунії зауважили, що незаконна анексія Кримського півострова Російською Федерацією у 2014 році, заморожені конфлікти в Придністров'ї та Грузії, напружена ситуація на сході України та у регіоні Азовського моря є факторами, що створюють нестабільність у східному сусідстві Європейського Союзу та НАТО. «Одним із заходів безпеки для союзників у Чорноморському регіоні є посилення військово-морської присутності в морському басейні», - говориться у повідомленні.

    Кількість патрулів морських груп НАТО зросла у 2018 році з двох до трьох для кожної групи на максимальний період перебування у Чорному морі впродовж 120 днів впродовж року. У 2017 році було лише два патрулі для кожної групи впродовж 80 днів присутності Альянсу у Чорному морі.

    Раніше повідомлялося, що до Одеси прибув ракетний есмінець ВМС США «Дональд Кук».

    Президент Петро Порошенко в Одесі відвідав американський есмінець, де провів зустріч зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

    Джерело: Європейська правда

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    Росія Чорне море НАТО Румунія військові навчання корабель
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