У Чорному морі пройдуть масштабні навчання НАТО Poseidon 19



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Військові навчання стартують 1 березня

У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів

Понад 1100 військовослужбовців 1-8 березня візьмуть участь у міжнародних навчаннях Poseidon 19, які ВМС Румунії організовують в румунських територіальних водах і в міжнародних водах західної частини Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил Румунії.

У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

Другу постійну протимінну групу НАТО очолює командувач німецьких Військово-морських сил Мартін Шварц на флагманському військово-транспортному кораблі FGS Werra. До групи також входять турецький тральщик з пошуку мін TCG Akcakoca, румунський корабель ROS Lt Lupu Dinescu і болгарський BGS Tsibar.

Повітряна частина навчань буде забезпечена вертольотом Puma Naval, двома винищувачами МіГ-21 і двома F-16 зі складу румунських ВПС.

Церемонія відкриття навчань відбудеться 1 березня в порту Констанца. Судна вийдуть з порту 4 березня.

«Головні цілі навчань - зміцнення взаємодії між задіяними кораблями і екіпажами в загальному міжнародному контексті, а також перевірка можливостей ВМС Румунії, які будуть надані в розпорядження НАТО в майбутньому», - йдеться у повідомленні.

В ВМС Румунії зауважили, що незаконна анексія Кримського півострова Російською Федерацією у 2014 році, заморожені конфлікти в Придністров'ї та Грузії, напружена ситуація на сході України та у регіоні Азовського моря є факторами, що створюють нестабільність у східному сусідстві Європейського Союзу та НАТО. «Одним із заходів безпеки для союзників у Чорноморському регіоні є посилення військово-морської присутності в морському басейні», - говориться у повідомленні.

Кількість патрулів морських груп НАТО зросла у 2018 році з двох до трьох для кожної групи на максимальний період перебування у Чорному морі впродовж 120 днів впродовж року. У 2017 році було лише два патрулі для кожної групи впродовж 80 днів присутності Альянсу у Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що до Одеси прибув ракетний есмінець ВМС США «Дональд Кук».

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Джерело: Європейська правда