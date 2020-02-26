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    Українська промисловість впала у січні на 5,1% — Держстат

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    За даними Держстату, зростання спостерігалося у сферах виробництва хімічної продукції - Українська промисловість впала у січні на 5,1% — Держстат
    За даними Держстату, зростання спостерігалося у сферах виробництва хімічної продукції

    Найбільше у січні 2020 року впала промисловість Луганської та Тернопільської областей

    У січні 2020 року обсяги промислового виробництва і Україні скоротилися на 5,1% проти січня попереднього року.

    Такі дані наводить Державна служба статистики України.

    Так, скоригований на ефект календарних днів показник промислового виробництва у січні 2020 року проти січня 2019 року склав 95,3%, а нескоригований — 94,9% (падіння на 5,1%).

    За місяць промисловість в Україні скоротилася на 8,4% (водночас, якщо врахувати, що у січні було багато вихідних, то промислове виробництво навпаки зросло на 1,6%).

    Найбільше у річному вимірі скоротилися обсяги виробництва електроенергії та газу — на 11,8%. Падіння у переробній промисловості склало 3,2%, а у добувній — 4,5%.

    За даними Держстату, зростання спостерігалося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).

    У регіональному розрізі, найбільше у січні 2020 року проти січня попереднього року впала промисловість Луганської та Тернопільської областей — на 26% та 15,3% відповідно. Зросла промисловість у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).

    Нагадаємо, що у 2019 році промислове виробництво в Україні впало на 1,8% проти попереднього року.

    За даними Держстату, у листопаді 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7,5%, у жовтні — на 5%, у вересні — на 1,1%.

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    економіка Держстат промисловість фінанси
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