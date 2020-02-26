Уряд Зеленського збирається фінансувати оборонну промисловість Польщі, а не України, – Забродський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: eurosolidarity.org

Аналізуючи структуру Державного оборонного замовлення на 2020 рік, депутат зокрема акцентував увагу на техніці для сухопутних родів військ – бойових броньованих машинах

Уряд Зеленського не має намірів підтримувати та інвестувати у розвиток українських виробників бронетехніки, бо Державне оборонне замовлення на 2020 рік передбачає закупівлю польських бойових бронемашин «Oncilla», замість українських «Дозорів». Про це написав депутат фракції «Європейська солідарність» Михайло Забродський на сторінці у Фейсбук.

Аналізуючи структуру Державного оборонного замовлення на 2020 рік, депутат зокрема акцентував увагу на техніці для сухопутних родів військ – бойових броньованих машинах (ББМ).

«До держоборонзамовлення-2020, мабуть вперше, в новітній історії України, в значній кількості включено ББМ іноземного виробництва. Мова йде про бронемашину «Oncilla» виробництва Польщі, із заявленою ціною всього лиш у 8,3 млн гривень за одиницю»,- повідомив він.

Депутат зауважив, що історія цієї польської машини по-своєму унікальна і почалася задовго до весни 2014 року в Україні в надрах концерну «Укроборонпром».

«Справа в тому, що «Oncilla» є нічим іншим як польським варіантом вітчизняної бронемашини «Дозор», якій за тривалий термін так і не судилося стати зразком, що відповідав би вимогам Збройних сил України. Державною компанією «УкрСпецЕкспорт» свого часу було офіційно експортовано документацію на «Дозор» до Польщі. І вже через багато років Україна планує закуповувати польську копію «Дозору» під звучною назвою «Oncilla», – зазначив Михайло Забродський.

«Безперечно, польські фахівці значно удосконалили невдалий зразок і він позбавився багатьох вад свого прототипу. Але, нажаль, далеко не всіх», – наголосив представник «Європейської Солідарності».

Він повідомив, що відповідно до акту «Демонстраційного показу нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки», ініційованого Радою національної безпеки та оборони України та Генеральним штабом ЗСУ у грудні 2019 року, «Oncilla» не змогла подолати підйом з ухилом 300.

«Це є стандартною вимогою до прохідності бойових машин в арміях всього світу вже майже сотню років. Крім того, комісія зауважила ряд додаткових недоліків: незручність переміщення всередині десантного відсіку, ускладнена заміна екіпажу та десанту, необхідність дообладнання додатковими бійницями та бортами», – додав депутат.

Михайло Забродський переконаний, що державницький підхід передбачає системну роботу з удосконалення конструкції і тактико-технічних характеристик вітчизняного «Дозору» з урахуванням всіх побажань Збройних Сил і досвіду їх експлуатації 2016-2019 років.

«Така робота мала б розгорнутися на підприємствах вітчизняного оборонного комплексу», – зауважив він, додавши, що контракт на 25 одиниць «Дозор-Б» за ціною 8 млн грн. дозволить нашим підприємствам отримати 10 млн грн., зокрема для оновлення виробничих фондів чи розробки нових систем озброєння, утримання кваліфікованої робочої сили.

«Але державницький підхід, при оснащенні ЗС України ББМ, в проєкті оборонного замовлення на 2020 рік поки ще розгледіти складно. Замість цього, Україні пропонується профінансувати оборонну промисловість Польщі, а оновлення виробництва вітчизняних державних заводів, здається, пропонується оплачувати з бюджету», – резюмував представник «Європейської Солідарності».