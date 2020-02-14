У 2019 році дефіцит зовнішньої торгівлі України знизився майже вдвічі — Держстат



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Більшість торговельних операцій українські експортери та імпортери проводили з Євросоюзом

За підсумками 2019 року Україна експортувала товарів та послуг на загальну суму 63,67 мільярда доларів, що на 3,63 мільярда доларів менше, ніж імпортувала. За рік дефіцит зовнішньоторговельного балансу зменшився на 2,58 мільярда доларів.

Такі дані наводить Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у 2019 році Україна експортувала на 11,2% більше товарів та послуг. Загальні обсяги експорту сягнули 63,67 мільярда доларів, з яких 50,06 мільярда доларів склав експорт послуг.

Обсяги імпорту у 2019 році зросли на 6% та сягнули 67,3 мільярда доларів. Імпорт товарів склав 60,7 мільярда доларів, а послуг — 6,52 мільярда доларів.

Більшість торговельних операцій українські експортери та імпортери проводили з Євросоюзом.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу — це ситуація, за якої країна заробляє на торгівлі менше валюти, ніж витрачає. За таких умов курс національної валюти має падати. Однак, у 2019 році він зростав, адже, окрім торгівлі, валюта надходить до України через перекази заробітчан, а у 2019 році потужним джерелом надходження валюти стали інвестиції іноземців у державний борг України.