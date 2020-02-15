Ляшко обізвав «бовдуром» Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу



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Ляшко зазначив, що Милованов не знає, що китайська економіка – другий партнер України

Екснардеп Олег Ляшко та міністр економіки України Тимофій Милованов влаштували посварилися у прямому ефірі.

Суперечка сталася в ефірі ток-шоу на телеканалі «Україна».

Ляшко жорстко висловився на адресу Милованова після заяви останнього.

«Ті країни, чия економіка тісно пов’язана з економікою Китаю, вони відчують вплив. Для нас важливіше, щоб ми модернізували свою економіку. Коронавірус не впливає на інвестиції або економіку. Дійсно, якби Україна була розташована поруч із Китаєм, вплив був би зовсім іншим, безпосереднім був би цей вплив», – заявив міністр.

Милованов заявив, що від епідемії коронавірусу Україна може отримати прибутки. Він зазначив, що заводи в Китаї можуть зупинитися і в України буде можливість підвищити експорт металургійної продукції.

«Насправді тут є певні можливості для України. Я навіть сказав би… Ну, так не можна так говорити, у наших друзів епідемія… Але те, що у них зупиняється виробництво, це для нас важливо. Китай, можливо, буде споживати менше продуктів металургії. Основна причина, чому металургійна промисловість виробила в цьому році менше, як раз в тому, що Китай виробляв більше. Той факт, що в деяких провінціях ті заводи можуть зупинитися, дає можливість для нас підвищити експорт насправді. Тому що світ буде заміщати це в інших місцях...», — заявив Милованов.

У свою чергу ведучий шоу Савік Шустер перервав репліку міністра, зазначивши, що «так краще не говорити, бо потім ще будуть цитувати де-небудь англійською», маючи на увазі, що ця репліка є вкрай некоректною.

Ляшко ж емоційно відреагував.

«Від роботи цієї людини залежать ваші кишені, ваші зарплати і робочі місця. Міністр економіки розповідає, що коронавірус не вплине на Україну. За даними Держстату, торгівля між Україною і Китаєм на другому місці після ЄС. І людина, яка займає пост міністра економіки і через день бідкається через низьку зарплату, не знає, що китайська економіка – наш другий партнер. Горе, коли Україною керують такі непрофесійні бовдури!», - сказав колишній нардеп.

Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19.

За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.