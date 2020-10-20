Українське подружжя вирощує унікальні гарбузи-прикраси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз такі світильники дуже популярні як в Європі, так і в азіатських країнах

Володимир і Ольга Сергієнки створюють неймовірної краси рослинні світильники, люстри і вази з гарбузів-лагенаріїв

Кияни Володимир і Ольга Сергієнки вирощують декоративні гарбуза лагенарії, а з зібраних плодів створюють неймовірної краси рослинні світильники, люстри і вази. Про це повідомляє SEEDS.

«Ми побачили якось живі гарбузики лагенарії. Це було в Одеській області – там вони краще ростуть. Там тепліше. Жінка робила з них твори дещо простіші – пляшечки зі джгутиком. Мені ця рослина сподобалася: і форма, і структура. Ми купили насіння, посадили. У перший рік виросло їх небагато – здається всього 5 гарбузиків. Вони у нас роки два лежали як простий декор, поки я не знайшла в інтернеті, що ж люди роблять з таких плодів», – розповідає Володимир.

Володимир Сергієнко розповідає, що зараз такі світильники дуже популярні як в Європі, так і в азіатських країнах. Дуже багато їх в Туреччині, але там люблять трохи інше оформлення – більш яскраве, з камінням.

«Ідея була моя. Чоловік спочатку впирався. Але тепер ми виготовляємо і люстри, і настільні лампи, і вази з таких гарбузиків. Для нас це просто хобі. Чоловік мій меблями займається, я – бухгалтер. Ідеї загальні, а ось руками працює більше чоловік. Та й я раніше більше приділяла уваги цій справі, а зараз за часом не дуже виходить. До того ж чоловік краще володіє інструментом», – додає Ольга.

Подружжя каже, що такі гарбузи в Україні вирощувати непросто – дуже багато плодів перегниває, багато не встигають навіть дозріти, багато доводиться викидати.

«Чи багато землі потрібно для вирощування таких живих світильників? Трохи. Справа в тому, що їх краще пускати рости вгору. Можна навіть на звичайне плодове дерево. Можна такий гарбуз вирощувати і як звичайний – на землі, але в такому випадку він починає деформуватися і матиме некрасиву форму», – пояснюють аматори.