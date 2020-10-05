На Херсонщині поліція знайшла «модернізовану» плантацію конопель



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«Фермери» виростили на території мисливських угідь понад 2 тисячі кущів конопель

Зловмисники вирощували коноплі за допомогою зрошувальної системи, що працювала від сонячних батарей

У Херсонській області поліція викрила двох чоловіків, які вирощували коноплі за допомогою крапельного зрошування, що працювало від сонячних батарей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що «фермери» виростили на території мисливських угідь понад 2 тисячі кущів конопель.

«Поліцейські з'ясували, що до злочину причетні двоє жителів Луганської області у віці 20 і 38 років. Вони вирощували марихуану елітних сортів в Олешківському районі», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів оперативники вилучили канабіс, мобільні телефони та сім-карти.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники і поліцейські виявили насадження конопель загальною площею 1,5 тисячі квадратних метрів.

Також повідомлялося, що біля села Бабаківка в Сумській області поліцейські ліквідували майже дві з половиною тисячі кущів дорогих «карликових» конопель загальною вартістю, приблизно, 7 млн гривень.