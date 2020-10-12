В Україні цього тижня пройде акція «мільйон дерев за 24 години»



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Висаджування 1 млн. дерев в Україні – це частина глобальної ініціативи з висаджування дерев у 100 країнах світу

Акція запланована на 17 жовтня, але держлісгоспи України вже проводять підготовку площ, котрі потребують заліснення

Українські лісівники розпочали підготовку до висадки дерев у рамках загальнодержавної акції «1 мільйон дерев за 24 години». Про це повідомляє пресслужба dklg.kmu, пише agronews.ua.

Зазначається, що 14 жовтня 2020 року розпочнеться висадка дерев на Волині, там акцію приурочили до Дня вшанування захисників України.

«Взагалі акція запланована на 17 жовтня, але держлісгоспи України вже проводять підготовку площ, котрі потребують заліснення і за умови сприятливих погодних умов візьмуться до висаджування рослин», – йдеться у повідомленні.

До відома, висаджування 1 млн. дерев в Україні – це частина глобальної ініціативи з висаджування дерев у 100 країнах світу.

Як повідомлялось, 21 березня 2020 року в рамках екопроєкту «Озеленення України» у всій країні було заплановано висадити понад 1 000 000 дерев за одну добу і тим самим встановити рекорд України, проте через карантин акцію було перенесено на осінь.

Ця всеукраїнська акція, організована за спільної ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Благодійної організації «Озеленення України».

Мінекології закликає долучитися до акції громадських активістів, тим самим підкреслюючи важливість таких ініціатив.