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    Поліцейські викрили одесита у незаконному вирощуванні конопель

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    Поліцейські викрили одесита у незаконному вирощуванні конопель

    Аби приховати протиправну діяльність, зілля господар обгородив від людей з усіх боків

    Чоловік культивував наркомісткі рослини на присадибній ділянці в Малиновському районі міста.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській поліції, повідомляє «Главком».

    Викрили поліцейські правопорушника в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів щодо попередження та виявлення правопорушень у сфері культивування наркомістких рослин під умовною назвою «Мак». 

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    Поліцейські викрили одесита у незаконному вирощуванні конопель
    Поліцейські викрили одесита у незаконному вирощуванні конопель
    Поліцейські викрили одесита у незаконному вирощуванні конопель

    «За даним фактом у Хмельницькому відділенні поліції розпочато провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування правоохоронці провели за місцем мешкання фігуранта обшук, під час якого вилучили висаджені ним коноплі, а також висушену наркомістку речовину та кілька пристроїв для її вживання. Всі речові докази направлені на експертизу. Після отримання висновку експерта буде вирішене питання щодо притягнення одесита до кримінальної відповідальності», - розповів начальник територіального відділення поліції Олександр Мільчук. 

    обшук кримінал Одещина розслідування чоловік рослини
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