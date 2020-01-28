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    Новини

    Українське судно сіло на мілину біля берегів Болгарії

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    Українське судно сіло на мілину біля берегів Болгарії

    Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований

    У північній Болгарії річкове судноплавство на Дунаї було заблоковане після того, як на мілину через низький рівень води сіло українське судно.

    Про це  пише Reuters.

    За словами представника Морського агентства Болгарії, у зв’язку з інцидентом в районі міста Белене застрягли ще 15 суден, які намагалися вивести українське судно.

    Які вантажі перевозять кораблі, невідомо.

    Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Зазначається, що судно пройшло з осадкою 23 дециметри.

    Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна в Західну Європу.

    Болгарське морське агентство заявило, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.

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    Болгарія корабель аварія Дунай
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