Українське судно сіло на мілину біля берегів Болгарії



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Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований

У північній Болгарії річкове судноплавство на Дунаї було заблоковане після того, як на мілину через низький рівень води сіло українське судно.

Про це пише Reuters.

За словами представника Морського агентства Болгарії, у зв’язку з інцидентом в районі міста Белене застрягли ще 15 суден, які намагалися вивести українське судно.

Які вантажі перевозять кораблі, невідомо.

Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Зазначається, що судно пройшло з осадкою 23 дециметри.

Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна в Західну Європу.

Болгарське морське агентство заявило, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.

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