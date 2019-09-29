Прикордонники затримали на Дунаї румунський приватний катер



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Охорона державного кордону

Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону Держприкордонслужби України вночі затримали приватний румунський катер на річці Дунай на півдні Одеської області поблизу села Стара Некрасівка.

Про це повідомила прес-служба прикордонного загону.

Рух плавзасоба в українських водах виявив військовослужбовець строкової служби, використовуючи прилад нічного бачення. На сигнали про зупинку порушник не відреагував. Зрозумівши, що його виявили прикордонники, він спробував сховатися, але був затриманий правоохоронцями кордону.

Громадянин Румунії пояснив, що нібито не зорієнтувався і випадково вторгся в українську частину Дунаю - при тому, що його плавзасіб обладнано приладом навігації. На іноземного порушника державного кордону складено відповідні процесуальні документи. Катер вилучено до рішення суду.

Прес-служба зазначила, що за уважність під час несення служби з охорони держкордону український військовослужбовець буде підвищено у військовому званні, а його батькам буде направлено лист подяки.