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    В Одеській області затягується відкриття поромної переправи через Дунай

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    Поромна переправа в Одеській області - В Одеській області затягується відкриття поромної переправи через Дунай
    Поромна переправа в Одеській області
    Фото: Пасажирський транспорт

    Румунська сторона проводить завершальні роботи

    Процес запуску поромної переправи через Дунай між селищем Орлівка Одеської області  і румунським містом Ісакча затягується.

    Як повідомляє «Пасажирський траснпорт», така ситуація склалася через тривале проведення румунською стороною бюрократичних тендерних процедур на кожен сегмент навіть у завершальній стадії робіт. 

    З української боку будівництвом переправи займалося ТОВ «Поромний комплекс «Орлівка», а з румунської сторони - компанія Navrom BAC. Обидві компанії проводили будівельні роботи на своїх берегах Дунаю.

    Зазначається, що всі гідротехнічні споруди переправи повністю готові.  Повністю готова і її українська частина - в тому числі з міжнародним пунктом пропуску «Орлівка».

    З румунської сторони необхідно добудувати модульні споруди прикордонного пункту пропуску, митної та інших служб.

    Технічна готовність переправи підтверджена тестовими рейсами поромів ще 23 вересня.

    Після запуску переправи автомобільний шлях з півдня України в Румунію скорочується більш ніж на 200 кілометрів, економиться понад три години часу в дорозі.  А жителі Орлівки і Ісачки, які уклали партнерські відносини, тепер дійсно знаходяться на відстані витягнутої руки - менше 900 метрів через Дунай.

    Пропускна здатність нової переправи повинна скласти близько 200 одиниць вантажного автомобільного транспорту, 500 - легкового, пасажиропотік - 1500 чоловік.  На ній будуть працювати чотири порома. 

    Пороми долають 900-метрову водну перешкоду за 10 хвилин, ще близько 5 хвилин йде на швартування судна.  Друга проектна черга передбачає спорудження ще одного причального комплексу з української сторони, а також можливість запуску більш містких поромів, або ж більшої їх кількості - навіть на першому етапі.

     

    Румунія Одещина Дунай пором
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