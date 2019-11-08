В Одеській області затягується відкриття поромної переправи через Дунай



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Поромна переправа в Одеській області Фото: Пасажирський транспорт

Румунська сторона проводить завершальні роботи

Процес запуску поромної переправи через Дунай між селищем Орлівка Одеської області і румунським містом Ісакча затягується.

Як повідомляє «Пасажирський траснпорт», така ситуація склалася через тривале проведення румунською стороною бюрократичних тендерних процедур на кожен сегмент навіть у завершальній стадії робіт.

З української боку будівництвом переправи займалося ТОВ «Поромний комплекс «Орлівка», а з румунської сторони - компанія Navrom BAC. Обидві компанії проводили будівельні роботи на своїх берегах Дунаю.

Зазначається, що всі гідротехнічні споруди переправи повністю готові. Повністю готова і її українська частина - в тому числі з міжнародним пунктом пропуску «Орлівка».

З румунської сторони необхідно добудувати модульні споруди прикордонного пункту пропуску, митної та інших служб.

Технічна готовність переправи підтверджена тестовими рейсами поромів ще 23 вересня.

Після запуску переправи автомобільний шлях з півдня України в Румунію скорочується більш ніж на 200 кілометрів, економиться понад три години часу в дорозі. А жителі Орлівки і Ісачки, які уклали партнерські відносини, тепер дійсно знаходяться на відстані витягнутої руки - менше 900 метрів через Дунай.

Пропускна здатність нової переправи повинна скласти близько 200 одиниць вантажного автомобільного транспорту, 500 - легкового, пасажиропотік - 1500 чоловік. На ній будуть працювати чотири порома.

Пороми долають 900-метрову водну перешкоду за 10 хвилин, ще близько 5 хвилин йде на швартування судна. Друга проектна черга передбачає спорудження ще одного причального комплексу з української сторони, а також можливість запуску більш містких поромів, або ж більшої їх кількості - навіть на першому етапі.