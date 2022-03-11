Українські банки починають відключати кешбек

Але є й такі фінустанови, котрі навпаки не відключили або повернули кешбек

Міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard вирішили скасувати комісію інтерчейндж за операціями з банківськими платіжними картками. Про це повідомляє портал Finance.ua.

Оскільки тепер банки-емітенти не отримуватимуть дохід від банків-екваєрів, вони не можуть виплачувати обумовлений раніше кешбек.

Про які банки йдеться:

8 березня оголосив про скасування нарахування кешбеку sportbank . Банк прибрав усі активовані раніше категорії кешбеку та закрив можливість їх активації. Водночас нарахований раніше кешбек зберігається. Його можна вивести на картку та використовувати для розрахунків у магазинах;

. Банк прибрав усі активовані раніше категорії кешбеку та закрив можливість їх активації. Водночас нарахований раніше кешбек зберігається. Його можна вивести на картку та використовувати для розрахунків у магазинах; також «обнулив» усі кешбекові категорії ще один мобільний банк – izibank. Клієнтам банку повідомили про це ще 4 березня.

Проте не всі банки відключили кешбек. Наприклад, Альфа-Банк продовжує дію своєї програми лояльності Cash’U Club: поки що банк зберіг усі категорії з підвищеним нарахуванням бонусів, а відсоткові ставки за ними залишилися на тому ж рівні.

Продовжує нараховувати та виплачувати кешбек і Таскомбанк. Зокрема, за його картками «Велика п’ятірка» та Pudra Card діє нарахування кешбеків за фіксованими категоріями покупок за кредитні кошти.

Банк ПУМБ, який раніше забрав можливість обирати категорії для кешбеку, повернув таку можливість. Можна вибрати три категорії із шести запропонованих, які діятимуть до кінця місяця.