Кримський політик: У кримських рієлторів аншлаг – російські силовики пакують валізи

Днями в інтернеті з'явилася дуже промовиста карта квартир, виставлених у Криму на продаж

Екснардеп Андрій Сенченко описав настрої на окупованому півострові

Екснардеп Андрій Сенченко, який сам є кримчанином, народився у Сімферополі, повідомляє, що на окупованому півострові в останні дні значно активізувався ринок нерухомості. Пропозиція житла значно зросла. Це пов’язано з трагічними подіями на материковій Україні і невдалими результатами так званої спецоперації російської армії.

За його даними, поки примітивні «понаїхавші» ще вірять зомбоящикам, першими на «стали на лижі» найбільш обізнані – ФСБшники, прокурори та інші силовики. «Самі поки що поворухнутися не можуть, але активно продають кримські квартири та відправляють родини на материк», – пояснює Сенченко.

«Зведення з російсько-українського фронту, перелік військових злочинів Путіна, який щодня зростає, і список кандидатів на лаву підсудних у Гаазі постійно повертають до думки, що історія російської імперії завершується на наших очах. Хтось бачить у тому, що відбувається, падіння рубля і акцій, зникнення в росії бігмаків і мерседесів. А я, як кримчанин, бачу головний симптом кінця – втечу з Криму, що вже розпочалася», – написав Сеченко.

За даними українського політика, який сам з Криму, сьогодні у всіх ріелторів півострова аншлаг. Головний запит – швидко та тихо, без зайвої реклами, тобто за будь-які гроші.

«Днями в інтернеті з'явилася дуже промовиста карта квартир, виставлених у Криму на продаж. Пропозиція постійно зростає, – пише Сенченко. – Згадуються кадри з фільму «Біг», знятого за мотивами п'єси Михайла Булгакова, – вихід білої гвардії з Криму. Товкотня, п'яна стрілянина, коні, люди»

Нагадаємо, про такі ж процеси у Криму днями повідомляв радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. За його даними, в окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Про це Арестович написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія», – повідомив Арестович.

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