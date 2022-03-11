«Укрпошта» відновлює доставку інтернет-замовлень

Поступово «Укрпошта» буде відновлювати доставку з усіх майданчиків

«Укрпошта» відсьогодні, 11 березня, відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів в Україні, повідомила пресслужба компанії.

Серед магазинів, з яких можна замовити доставку – ОLX, Prom.ua, Rozetka, Eva, а також онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому: «Текстиль контакт», Mamazin, Maritel, Domki, Gnom.

Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за посиланням.

«Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку», – коментує заступниця гендиректора «Укрпошти» Альона Стьопіна.

На 11 березня працює вже 4783 відділення «Укрпошти». Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення. «В регіонах, де активні воєнні дії – з певними обмеженнями.

Як повідомлялось, на сьогодні «Укрпошта» працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів, запевнив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Наразі понад 3 млн клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. «Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку», – підкреслив він.