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    «Укрпошта» відновлює доставку інтернет-замовлень

    &nbsp;&laquo;Укрпошта&raquo; працює майже в усіх областях - «Укрпошта» відновлює доставку інтернет-замовлень
     «Укрпошта» працює майже в усіх областях

    Поступово «Укрпошта» буде відновлювати доставку з усіх майданчиків

    «Укрпошта» відсьогодні, 11 березня, відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів в Україні, повідомила пресслужба компанії.

    Серед магазинів, з яких можна замовити доставку – ОLX, Prom.ua, Rozetka, Eva, а також онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому: «Текстиль контакт», Mamazin, Maritel, Domki, Gnom.

    Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за посиланням.

    «Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку», – коментує заступниця гендиректора «Укрпошти» Альона Стьопіна.

    На 11 березня працює вже 4783 відділення «Укрпошти». Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення. «В регіонах, де активні воєнні дії – з певними обмеженнями.

    Як повідомлялось, на сьогодні «Укрпошта» працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів, запевнив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Наразі понад 3 млн клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. «Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку», – підкреслив він.

    Теги: гроші Укрпошта послуги
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    «Укрпошта» відновлює доставку інтернет-замовлень