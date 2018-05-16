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    Українські бійці захопили міномети, з яких бойовики вели постійний обстріл

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    Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

    Учасники рейду представлені до державних нагород

    Військовослужбовці Об’єднаних сил здійснили рейд в тил противника в районі Мар’їнки і захопили зброю.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    «Впродовж останніх тижнів неспокійною залишається обстановка в районі населеного пункту Мар’їнка. Противник з настанням темної пори доби вів прицільний вогонь по наших захисниках із зброї заборонених калібрів. Врешті-решт один із підрозділів здійснив рейд в тил противника», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що в ході короткого бою було захоплено три ворожих міномети, з яких ворог постійно вів вогонь по українських позиціях.

    «Зброю доставили на наші позиції. Наразі дані зразки озброєння переміщуються в район відведення, який чітко визначений Мінськими домовленостями, де буде здійснено їх подальше вивчення», - заявили у прес-центрі.

    Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

    Повідомляється, що командир підрозділу та його підлеглі, що брали участь у рейді, представлені до державних нагород.

    Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг наголосив, що будь-яке відкриття вогню у відповідь є порушенням домовленості про режим тиші на Донбасі.

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