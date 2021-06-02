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    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)

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    Українські десантники беруть участь в навчаннях в Угорщині - Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники беруть участь в навчаннях в Угорщині
    Фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Україну на навчаннях представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ ЗС України

    В Угорщині розпочалася активна фаза багатонаціонального навчання «Сейбер Гардіан-2021». Україну представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

    Вчора українські військові вийшли в район виконання завдання та закріпилися на бойових позиціях. Перекрили усі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку та облаштували позиції.

    Приблизно о 17.00, почалися перші «бойові зіткнення». Так, поблизу одного із спостережних пунктів було виявлено дозор Opfor у складі однієї одиниці бойової техніки та 12 піхотинців.

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    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)

    Розпочався бій, в ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Українські військовослужбовці залишились у повному складі .

    Сьогодні, о 6:40 ранку, на позиції наших десантників висунувся підрозділ противника у складі чотирьох бойових машин піхоти М-113.

    Протягом кількох хвилин, влучним вогнем гранатометів та стрілецької зброї усі машини та особовий склад противника було знищено. Українські війська втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику.

    Теги: ЗСУ військові навчання Угорщина військові
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    Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)