Українські десантники в Угорщині вступили у «бойові зіткнення» (фото)
Україну на навчаннях представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ ЗС України
В Угорщині розпочалася активна фаза багатонаціонального навчання «Сейбер Гардіан-2021». Україну представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Вчора українські військові вийшли в район виконання завдання та закріпилися на бойових позиціях. Перекрили усі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку та облаштували позиції.
Приблизно о 17.00, почалися перші «бойові зіткнення». Так, поблизу одного із спостережних пунктів було виявлено дозор Opfor у складі однієї одиниці бойової техніки та 12 піхотинців.
Розпочався бій, в ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Українські військовослужбовці залишились у повному складі .
Сьогодні, о 6:40 ранку, на позиції наших десантників висунувся підрозділ противника у складі чотирьох бойових машин піхоти М-113.
Протягом кількох хвилин, влучним вогнем гранатометів та стрілецької зброї усі машини та особовий склад противника було знищено. Українські війська втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику.