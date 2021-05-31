Зберігайте спокій! Українська армія проведе масштабні навчання на півдні

Навчання проходитимуть у Херсонській області

На полігоні в Скадовському районі Херсонської області 1-3 червня відбудуться військові навчання протиповітряної оборони Збройних сил України. Жителів регіону закликали зберігати спокій і не панікувати. Про це повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації.

«З 1 по 3 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на Державному випробувальному полігоні Збройних сил України у Скадовському районі Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей Збройних Сил України та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.

«Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та не піддаватися паніці», – закликали в пресслужбі.

Минулого тижня СБУ показала, яка затримали «терористів» у метро. За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили «заручників» у вагоні метро. Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних.

Раніше масштабні антитерористичні навчання проходили під Одесою. У навчаннях, зокрема, брали участь гвардійці та бійці окремого загону спеціального призначення Южного Одеського територіального управління НГУ «Омега».

Перед цим Служба безпеки України провела в Луганській області антитерористичні навчання із захисту інфраструктури.

Також на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).

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