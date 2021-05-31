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    Росія вирішила створити нове військове з'єднання, яке протистоятиме НАТО

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    Шойгу: &laquo;Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії&raquo; - Росія вирішила створити нове військове з'єднання, яке протистоятиме НАТО

    Шойгу: «Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії»

    Фото з відкритих джерел

    У нові підрозділи поставлять сучасне озброєння і техніку

    У Росії заявили, що створять нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть «протистояти» НАТО. Про це заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє «РИА Новости».

    Він уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів.

    «Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ», – додав міністр.

    У нові підрозділи поставлять сучасне озброєння і техніку. Усього цього року війська ЗВО планують укомплектувати двома тисячами одиницями зброї.

    Тим часом, у проєкті спільної заяви саміту ЄС-США, який запланований на 15 червня, є пропозиція об’єднати зусилля у протидії Росії. «Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, пропонується тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках аналогічних підходів до Китаю.

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    Теги: Росія США міністр НАТО Міноборони армія Міноборони РФ військові Сергій Шойгу озброєння
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    Росія вирішила створити нове військове з'єднання, яке протистоятиме НАТО