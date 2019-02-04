Українські консули відвідують в «Лефортово» поранених моряків
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За інформацією консулів, військовополонений Василь Сорока скарг не висловлював, стан його здоров'я покращується
Українські консули у Москві відвідали в «Лефортово» українського пораненого військовополоненого Василя Сороку, якого нещодавно перевели з СІЗО №1 «Матроська тиша».
Про це повідомив заступник начальника Управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Олександр Хом'як.
«У нас почалися відвідування першого числа, сьогодні продовжуються. Дозволи консулами отримані і наразі відвідали поки що військовополоненого Василя Сороку, в п'ятницю. Він поранений. І сьогодні відвідають двох ще поранених - Андрія Ейдера і Андрія Артеменка», - сказав Хом'як.
Він додав, що за інформацією консулів, Сорока скарг не висловлював, стан його здоров'я покращується.
Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».
Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.
Джерело: УНІАН