Українські полярники прибули на станцію «Академік Вернадський»

До експедиції увійшло 18 учасників – науковці і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції

Сезонна експедиція сьогодні прибула на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський».

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

«Чудова новина – учасники сезонної експедиції нарешті дісталися Антарктиди! Вони прибули на станцію «Академік Вернадський» сьогодні, 16 лютого 2021 року. В експедицію увійшло 18 учасників – науковці, що проводитимуть дослідження та відбір зразків, і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції», - йдеться у повідомленні.

Команда вирушила із Києва 20 січня, через Туреччину та Бразилію прилетіла до Чилі, де провела більше двох тижнів карантину в портовому містечку Пунта-Аренас.

А вже 9 лютого експедиція почала шлях до Антарктиди морем на кораблі Betanzos.

Науковий загін продовжить наступні дослідження:

реакції наземних та морських екосистем на зміни клімату в регіоні,

унікальних судинних рослин Антарктиди – щучника та перлинниці,

динаміки зростання старожилів регіону – кількатисячолітніх мохових банків.

Також вчені на станції отримають нові можливості для дослідження озонової діри. Буде встановлено програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на «Вернадському», і цим суттєво прискорити отримання кінцевих результатів досліджень.

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996-1997 роках; під час передачі станції Україна сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні дослідження. Також вчені проводять біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.