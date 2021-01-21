Уряд продовжив програму досліджень в Антарктиці на три роки

Програма досліджень в Антарктиді розрахована до 2030 року

Програма забезпечить безперервну роботу станції «Академік Вернадський» в Антарктиді

Кабінет міністрів 20 січня продовжив державну цільову науково-технічну програму досліджень в Антарктиці на три роки. Про це йшлося під час урядового засідання.

Зазначається, що продовження програми дозволить забезпечити подальше проведення і фінансування українських антарктичних експедицій і забезпечить безперервну роботу станції «Академік Вернадський» в Антарктиді.

«План передбачає підготовку та затвердження Державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень України до 2030 року. Однак в умовах пандемії коронавірусу вкрай складно заздалегідь планувати витрати і оцінювати можливості виконання тих чи інших досліджень. Але ті роботи, які вже йдуть на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» (зокрема, довготривалі дослідницькі програми, ремонт та модернізація станції), повинні здійснюватися безперервно. Тому уряд, з ініціативи Міносвіти, прийняв на найближчі 3 роки продовження дії чинної програми досліджень в Антарктиці», ‒ йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Міносвіти в середу ввечері.

Як повідомлялося на початку січня, неподалік української станції «Академік Вернадський» стався масштабний розкол криги.

Також нагадаємо, що українські науковці вирушили на Південний океан, щоб дослідити крижану рибу, криль, китів і паразитів.