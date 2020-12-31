Полярники привітали українців з Новим роком

Полярники зі станції «Академік Вернадський» побажали жителям країни здоров'я, успіхів і снігу, як в Антарктиді

Члени 25–ї української антарктичної експедиції привітали Україну з наступаючим Новим роком.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру України.

«Дорогі друзі, колектив Національного антарктичного наукового центру і полярники зі станції Академік Вернадський щиро вітають вас з Новим, 2021 роком. Бажаємо здоров'я, успіхів і ... снігу, як в Антарктиді», – йдеться в повідомленні.

До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

До слова, найшвидше відсвяткували Новий 2020 рік острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які знаходяться в південно-західній частині Тихого океану. Тут Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом. Однією з перших країн зустріла Новий рік Нова Зеландія. Сталося це через годину після острова Кірібаті, тобто в 13:00 за київським часом. Тоді ж зустріли Новий рік і полярники з Південного полюса в Антарктиді. Наступною країною, яка зустріла Новий рік, була Австралія.

О 17:00 за київським часом Новий рік зустріли в Японії і обох Кореях (Північній і Південній).

Останніми зустрічати Новий 2020 рік будуть американська частина острова Самоа і острів Бейкер в Тихому океані. Там куранти проб'ють о 13:00 за київським часом 1 січня 2020 року.