Українські полярники замилували мережу «летючими» айсбергами в Антарктиді (фото)

Міражі утворюються через аномальне заломлення світла в атмосфері

Українська антарктична експедиція спостерігала днями незвичне явище: цілі велетенські айсберги та острови наче «зависли» в повітрі над поверхнею Південного океану. Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

«Це – міражі, такі ж, як можна побачити над розпеченим асфальтом автошляхів або пісками пустелі. Однак над водою океану такий міраж трапляється виключно в полярних регіонах, і найчастіше саме довкола Антарктиди, адже тут холодне повітря з континенту має змогу виходити на відносно теплий, не скований кригою океан. На відміну від пустельних (чи асфальтних) міражів, які формуються внаслідок нагріву поверхні сонцем, в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується за рахунок накопиченого за літо тепла океану. Тому тут міражі можуть не відступати днями, а то й тижнями», – ідеться в повідомленні.

У НАНЦ зазначили, що міражі утворюються через аномальне заломлення світла в атмосфері, коли, окрім предметів в їхньому дійсному положенні, з'являються також їхні уявні зображення.

«Вони є результатом внутрішнього відбиття предметів в атмосфері. Тонкий прошарок гарячого повітря «залипає» над поверхнею, не встигаючи підніматися і переміщуватись – він діє, як криве дзеркало, іноді навіть наближуючи далекі предмети. Горизонт, який бачить спостерігач у цей час, є умовним, він лежить нижче справжнього. Чим більше контраст температури над океаном, тим нижче буде розташований умовний горизонт і утвориться товстіша смуга міражу. А помітно рваний край горизонту зумовлює турбулентність, що виникає на межі шарів теплого і холодного повітря, яка, в свою чергу, визначається швидкістю вітру і висотою хвилі океану», – пояснили науковці.

Вони також зауважили, що легенда про летючий корабель скоріш за все теж базується саме на явищі міражу.

«Добре все ж таки, що летючі айсберги - це лише міраж, бо інакше, крім перегортання пінгвінів, нашим полярникам довелося б відганяти від станції ще й величезні шматки криги», – поіронізували в науковому центрі.