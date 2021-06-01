Сьогодні повз Землю пролетить гігантський астероїд

Діаметр космічного каменю становить від 150 до 330 метрів

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу поінформувало, що 1 червня повз Землю пролетить астероїд 2021 KT1. Про це повідомляє Business Insider.

За даними NASA, діаметр космічного каменю становить від 150 до 330 метрів, що довше висоти Ейфелевої вежі (324 м).

Він максимально наблизиться до Землі на відстань близько 7,2 млн кілометрів о 17:24 по Києву. Його швидкість руху – 64 тис. Кілометрів на годину.

Космічний камінь був класифікований NASA як «потенційно небезпечний». NASA зазвичай визначає, чи є астероїд небезпечним, досліджуючи його розміри та відстань від нашої планети.

У NASA відзначили, що ні розмір, ні відстань астероїда до Землі не становлять загрози для нашої планети.

Це не перший астероїд, який цього року летів до Землі. Так, у травні до нашої планети наближався великий астероїд 2015 KJ19, розмір якого можна порівняти з висотою піраміди Хеопса.

Тим часом, фахівці агентства NASA оцінило ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдами.

Вчені, які відкрили астероїд, заявляли, що він може зіткнутися із Землею в 2029 році. Потім вони виключили таку можливість, підрахувавши, що 13 квітня 2029 року астероїд пролетить на відстані 37,6 тисячі кілометрів від центру Землі. Пізніше вчені виключили потенційний ризик зіткнення Апофіса із Землею і в 2036 році.

Як відзначили в NASA, до останнього моменту існувала можливість зіткнення астероїда із Землею в 2068 році, проте проведені 5 березня дослідження, коли Апофіс зробив черговий політ на відстані 17 мільйонів кілометрів від Землі (що в 44 рази далі, ніж відстань до Місяця), показали, що будь-яку можливість зіткнення в 2068 році і набагато пізніше можна з упевненістю виключити.

Додамо, що Китай запустив вантажний космічний корабель Tianzhou-2, який доставив на орбітальну станцію вантаж води, продуктів, палива і обладнання, необхідного для життєдіяльності майбутнього екіпажу.