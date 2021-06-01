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    Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)

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    Марина Порошенко вважає, що відвідини музею&nbsp;комусь із дітей допоможе визначитися з майбутньою професією або знайти нове захоплення - Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)
    Марина Порошенко вважає, що відвідини музею комусь із дітей допоможе визначитися з майбутньою професією або знайти нове захоплення
    Фото: Євросолідарність

    У столичному Музеї науки діти експериментують, досліджують природні явища і навіть роблять перші відкриття

    Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко у День захисту дітей запросила школярів з родин учасників війни проти російської агресії до Музею науки Малої академії наук.

    У цьому музеї діти експериментують, досліджують природні явища і навіть роблять перші відкриття. Тож вони побували на цікавій і дуже пізнавальній екскурсії, а ще – отримали подарунки.

    «День захисту дітей є одним із найстарших міжнародних свят. Його започаткували у 1949 після Другої світової війни на захист дітей, які залишилися без батьків або без даху над головою. На жаль, ці болісні проблеми залишаються актуальними і у сучасному світі, і діти, які постраждали від війни, потребують підтримки і уваги не тільки сьогодні, а і завжди», – говорить Марина Порошенко.

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    Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)
    Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)
    Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)
    Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)
    Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)

    Вона нагадала, що вже сім років Україна потерпає від збройної агресії з боку Російської Федерації. «У нас з’явилися сучасні захисники, і нині зростають діти цих героїв. Саме тому ми сьогодні запросили відвідати Музей науки Малої академії наук, щоб весело провести час і отримати нові та цікаві знання», – говорить Марина Порошенко.

    Можливо, комусь із них це допоможе визначитися з майбутньою професією або знайти нове захоплення – вважає голова Комісії Київради.

    «Ми повинні пам‘ятати, що нове покоління українців ми виховуємо саме сьогодні», – резюмує Марина Порошенко.

    Нагадаємо, Київський метрополітен підготував подарунки для дітей. Книжечки-розмальовки з правилами метро вручатимуть контролери.

    Також сьогодні столичні поліцейські влаштували для дітей квест із затриманням злочинця.

    Теги: діти музеї Україна наука Марина Порошенко
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    Діти українських захисників разом з Мариною Порошенко відвідали Музей науки (фото)