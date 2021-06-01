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    Україну накриє циклон. Синоптик прогнозує дощі, вітер і грози

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    Волога погода охопить більшість областей України - Україну накриє циклон. Синоптик прогнозує дощі, вітер і грози
    Волога погода охопить більшість областей України
    Фото: mi100.info

    Найближче потепління слід очікувати у п'ятницю

    Погода в Україні у середу, 2 червня, буде під дією циклону, який не на жарт розгуляється країною. Де будуть дощі, грози, шквальний вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «Циклон з дощами, який сьогодні поливає центр, південь, схід України, завтра залишається в нас. Тому 2-го червня дощів вистачатиме. Волога погода охопить більшість областей України, очікуються дощі, місцями грози, поривчастий, до сильного, вітер», – пише Діденко.

    Найменша ймовірність опадів завтра – на північному заході, а також крайній півночі України. Прояснення також можуть бути на півдні, хоча там якраз гулятиме циклон. Це пов'язано с тим, що саме південь опиниться в «оці» циклону, коли навколо гримить і ллє, а в епіцентрі - сухо і спокійно.

    В цілому ж вітер завтра буде шуміти по всій території України.

    Що стосується температури повітря, то вона в середу особливо не зміниться. Вдень +15+19, а на півдні та сході подекуди до +20-ти.

    У Києві 2 травня існує ймовірність дощу, буде свіжувато і вітряно. Температура +16+17 градусів.

    Найближче потепління синоптик анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.

    До слова, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко
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    Україну накриє циклон. Синоптик прогнозує дощі, вітер і грози