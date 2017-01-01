Українські судді вперше проходитимуть поліграф

Для суддів Вищого антикорупційного суду вводитиметься психофізіологічне дослідження

Вперше у судовій системі України судді проходитимуть поліграф. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Валентин Сердюк. «Для того, щоб убезпечити суддів Вищого антикорупційного суду від заплямування своєї бездоганної



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Для суддів Вищого антикорупційного суду вводитиметься психофізіологічне дослідження

Вперше у судовій системі України судді проходитимуть поліграф. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Валентин Сердюк.

«Для того, щоб убезпечити суддів Вищого антикорупційного суду від заплямування своєї бездоганної репутації, вперше в Україні, в судовій системі маю на увазі, вводиться психофізіологічне дослідження. Фактично це поліграф, який показує за відповідними критеріями, даними, обманює людина, чи говорить правду. Звичайно, це новина. І це серйозна річ, яку судова система ще не знала», - сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, на сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроекту, поданого президентом, про Вищий антикорупційний суд.

На сайті парламенту повідомляється, що сьогодні законопроект направлений на розгляд комітету з питань правової політики та правосуддя.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду. За це проголосували 235 нардепів. 22 грудня Петро Порошенко заявив, що експерти напрацювали законопроект про Антикорупційний суд і він готовий внести його до парламенту.

У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів