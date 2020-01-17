Технології асиметричного протиборства. Експерти розказали про зміну підходів до організації захисту держави



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Фахівці надали оцінки й коментарі до представленої Генштабом ЗСУ (11 січня) візії розвитку ЗСУ на найближчі 10 років

У п’ятницю, 17 січня 2020 року, у пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбулася пресконференція на тему: «Українські технології асиметричного протиборства».

Запрошені гості: директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак; директор інформаційного агентства «Оборонно-промисловий кур’єр» Дмитро Козлов.

Учасники пресконференції під час заходу презентували експертне дослідження щодо трансформації підходів до організації захисту держави шляхом активного використання нових оборонних технологій.

Крім того, фахівці надали свої оцінки й коментарі до представленої Генштабом ЗСУ (11 січня) візії розвитку ЗСУ на найближчі 10 років.

У дослідженні взяли участь профільні фахівці Українського інституту досліджень безпеки (УІБД), Національної академії наук України, Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.