П’ята втрата за січень. На Донбасі загинув ще один український воїн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український військовий.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Також бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли українські позиції із заборонених мінськими угодами 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, також була снайперська активність.

Зазначається, що бойовики обстріляли Новотроїцьке. Також обстріли зафіксували біля Травневого, Новотошківського, Миронівського, Луганського, Оріхового та Новозванівки.

Нагадаємо, 15 січня унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. Від кулі снайпера на Донеччині загинув старший солдат Олексій Кучкін із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка.

Олексій Кучкін – четверта бойова втрата Об’єднаних сил у 2020 році.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.

Дивіться також:



