Українські заробітчани рятують економіку: грошові перекази сягають 6% ВВП

Чим більше українців буде працювати за кордоном, тим більше вони відправлятимуть грошей в країну

Українські заробітчани пересилають до України гроші, обсяги яких еквівалентні 6% ВВП країни. Про це повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. «На сьогодні, за різними оцінками, трудові мігранти передають до України гроші, які еквівалентні 6% ВВП



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Чим більше українців буде працювати за кордоном, тим більше вони відправлятимуть грошей в країну

Українські заробітчани пересилають до України гроші, обсяги яких еквівалентні 6% ВВП країни. Про це повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

«На сьогодні, за різними оцінками, трудові мігранти передають до України гроші, які еквівалентні 6% ВВП країни», — сказав він у коментарі УНН.

За словами Воскобойника, якщо розглядати ситуацію з трудовою міграцією з погляду обсягів грошових переказів до України, то чим більше українців буде працювати за кордоном, тим більше вони відправлятимуть грошей додому.

Як повідомляв «Главком», МЗС України оприлюднило офіційні дані щодо легального короткострокового працевлаштування громадян України у Польщі протягом останніх восьми років. Зокрема, за I півріччя 2017 року легальним короткостроковим працевлаштуванням у Польщі скористалося 904,8 тис. українців.

Раніше голова українського МЗС Павло Клімкін заявив, що українські заробітчани вносять значущий вклад до економіки Польщі.

У 2016 році українці, що працюють у Польщі, перевели до України 8 мільярдів польських злотих ($2,22 мільярда).