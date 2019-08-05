Українські заручники розказали про знущання в катівнях на Луганщині (відео)



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З початку року 11 людей надали СБУ свідчення про факти фізичного насильства та моральних знущань над українськими заручниками в катівнях ОРЛО

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, продовжують фіксувати свідчення українських бранців, незаконно ув`язнених терористами на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До правоохоронців звернувся мешканець Станично-Луганського району, якого проросійські найманці безпідставно звинуватили у зв`язках із українськими спецслужбами та піддали жорстоким катуванням. Чоловік повідомив, що під час перебування у батька в Луганську його неодноразово затримували представники так званого «МГБ ЛНР». Вдаючись до методів фізичного тиску, терористи намагалися «вибити» з чоловіка зізнання у міфічних злочинах. На останок бандити вивезли його за місто і після чергового побиття наказали повертатись на контрольовану українською владою територію.

Жителька Лисичанська надала свідчення про своє перебування у камері Луганського слідчого ізолятора. Жінка повідомила, що крім неї там була ще одна дівчина, яку «спецслужба» бойовиків звинуватила у шпигунській діяльності проти квазіреспубліки. Терористи жорстоко катували «шпигунку»: неодноразово піддавали побиттю і тортурам електрострумом. Щоб створити необхідний відеосюжет для свого пропагандистського телеканалу, бойовики змусили її переказати підготований ними текст із «каяттям». Так званий суд «ЛНР» засудив дівчину до 12 років ув’язнення.

Крім того, за словами мешканки Лисичанська, до в’язнів, які утримувалися в ізоляторі за звинуваченням у вбивствах та інших тяжких кримінальних злочинах, адміністрація ставилася значно гуманніше, ніж до українських патріотів.

З початку 2019 року вже 11 людей надали Службі безпеки України свідчення про факти фізичного насильства та моральних знущань над українськими заручниками в катівнях на тимчасово окупованій території Луганщини.

СБУ в чергове застерігає громадян без нагальної потреби утриматися від поїздок до тимчасово окупованих територій. У разі перебування в ОРДЛО, закликаємо наших співвітчизників бути обережними та уважними і не привертати до себе увагу бойовиків. Адже задля «показників» та звіту перед російськими кураторами терористи готові заплатити будь-яку ціну.