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    СБУ досі не має даних про передачу полонених з Донбасу

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    СБУ досі не має даних про передачу полонених з Донбасу

    У спецслужбі підкреслили, що готові до зустрічі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків

    Служба безпеки України не має даних про передачу полонених з Донбасу. Про це прес-служба СБУ повідомила у своєму Facebook.

    У спецслужбі нагадали, що одностороння передача Україною п’ятнадцяти осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.

    «СБУ не має офіційної інформації стосовно осіб, яких представники «Д/ЛНР» збираються повернути в Україну. Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом… Одностороння передача Україною п’ятнадцяти осіб була здійснена ще 26.12.2016 року», - сказано у повідомленні відомства.

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    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пов'язує ініціативи глави політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука по звільненню полонених з виборами до Верховної ради.

    У четвер стало відомо, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей звільнять чотирьох українських полонених. Зокрема, про це після зустрічі з Медведчуком у Мінську заявили ватажки самопроголошених «республік» Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Так, вже завтра літак із полоненими повинен приземлитися у Києві, а заручники перед цим будуть доставлені в столицю Білорусі.

    Також повідомлялося, що бойовики в односторонньому порядку передадуть Україні Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва, 

     

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