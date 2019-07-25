Безсмертний розповів, хто представляє інтереси «ЛНР» в Мінську



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Особу, яка була на переговорах від окупованого Донецька Безсмертний бачив уперше

На переговорах у робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську інтереси так званої «ЛНР» представляє Родіон Мірошник.

Це колишній генеральний директор Луганської обласної державної телерадіокомпанії, який є заступником ватажка так званої «ЛНР» Ігоря Плотницького.

Про це в ефірі програми на Громадському заявив Роман Безсмертний — представник України у робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі.

Він додав, що особу, яка була на переговорах від окупованого Донецька бачив уперше, тому не знає, хто це був.

Також Безмертний й розповів, що представники окупованого Донбасу були готові на обмін полонених одразу після засідання в Мінську 17 липня, гальмує процес Москва.

Раніше Безмертний заявляв, що на переговорах у Мінську 17 липня сторони домовилися щодо обміну полонених за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, сторона бойовиків на Донбасі звільнить 69 громадян. Це не стосується політв’язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.

Нагадаємо, востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Це перший за два роки та найбільший обмін. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.