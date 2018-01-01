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    Український боєць, звільнений з полону бойовиків, розказав про тортури

    Євгену Чуднєцову вибили зуби
    Євген Чуднєцов, боєць добровольчого батальйону «Азов» (зараз - окремий загін спеціального призначення Національної гвардії «Азов»), пережив тортури, перебуваючи у полоні бойовиків «ДНР». Про це він розказав в інтерв’ю «Громадському радіо». За його словами, йому плоскогубцями вибили зуби.
    • Сьогодні, 16:59
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    Євген Чуднєцов
    Фото: @HromadskeRadio
    Євген Чуднєцов

    Євгену Чуднєцову вибили зуби

    Євген Чуднєцов, боєць добровольчого батальйону «Азов» (зараз - окремий загін спеціального призначення Національної гвардії «Азов»), пережив тортури, перебуваючи у полоні бойовиків «ДНР». Про це він розказав в інтерв’ю «Громадському радіо».

    За його словами, йому плоскогубцями вибили зуби.

    «Їх (зуби – ред.) вибили плоскогубцями, хотіли вирвати. Це не перекручена інформація. Одні писали, що вони у мене самі повипадали ... Але як, якщо в січні в мене зуби цілі, а в лютому вже немає. Вони не могли так швидко випасти», - каже боєць.

    Чуднєцов розказав, що тортури до нього застосовувала «вузькоока людина в балаклаві». За його словами, це була російська людина.

    «Азовець» також розповів, що українська сторона документує події, які відбувались із ним в ОРДЛО.

    «У нас з усіма зараз працюють групи, проводять брифінги, дізнаються в першу чергу інформацію про тих хлопців, які в полоні знаходяться, про які невідомо, а вони є. Наша сторона, Україна, каже, що вони є, а ті кажуть, що їх немає. Поміняли адже тих, хто підтверджені. А ось ті, які в катівнях, підвалах сидять…», - заявив Чуднєцов.

    Нагадаємо, Євген Чуднєцов був у складі групи з 73 осіб, яких обміняли на 233 осіб, що виїхали в ОРДЛО.

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