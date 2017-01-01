Обмін полоненими: за уточними даними Україна повернула 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи

Одна жінка, яку звільнили з полону бойовиків, відмовилась їхати на територію підконтрольну Україні через родину

Під час обміну заручниками в середу українська сторона передала бойовикам 233 особи, забрала – 73. Про це розповіла уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, передає прес-служба апарату Верховної Ради. [READ_MORE] «Звільнено 73 українських заручники, які тривалий час незаконно



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Обмін полоненими Ілюстрація REUTERS

Одна жінка, яку звільнили з полону бойовиків, відмовилась їхати на територію підконтрольну Україні через родину

Під час обміну заручниками в середу українська сторона передала бойовикам 233 особи, забрала – 73.

Про це розповіла уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, передає прес-служба апарату Верховної Ради.

«Звільнено 73 українських заручники, які тривалий час незаконно утримувались на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - сказала вона.

Одна жінка, яку було звільнено з полону бойовиків ОРДЛО відмовилась повертатись на територію України. Про це повідомила заступниця Генерального прокурора України Анжела Стрижевська.

«З тих, кого ми забрали з непідконтрольної території, одна жінка відмовилась повертатися, сказала, що має проукраїнську позицію, але сім’я в Донецьку, тому залишається. 26 осіб відмовились їхати в ОРДО/ОРЛО», — повідомила Стрижевська, слова якої на своїй сторінці у Facebook процитувала речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, українська сторона, своєю чергою, передала 233 особи зі списку у 306 шляхом помилування та звільнення їх з-під варти.

Геращенко розповіла, що вони вчинили злочини, але до них було застосовано зміну запобіжного заходу або процедуру помилування у тих випадках, де це було дозволено законодавством.

Вона наголосила, що серед переданих немає таких, які вчинили вбивства та інші важкі злочини, що не підпадає під процедуру помилування.

За її інформацією, серед звільнених бойовиками - бійці батальйону «Кривбас» Микола Герасименко та Олександр Лазаренко, яких бойовики незаконно утримували ще з лютого 2015 року, після Дебальцева.

Також серед звільнених - представник Нацгвардії Євген Чуднєцов, якого бойовики засудили до 30 років, який зазнав страшних катувань у катівнях ОРДО. Також серед звільнених є легендарні «кіборги» – Олександр Морозов та Іван Ляса, які найдовше знаходилися в заручниках, ще з оборони Донецького аеропорту.

Крім того, за її словами, вдалося звільнити військовослужбовців Олександра Олійника, Олексія Кодьмана, Олексія Кириченка та Олександра Каліна, яких поранених схопили бойовики у період з кінця 2014 до початку 2016 року, під час найважчих бойових дій на фронті.