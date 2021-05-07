Український композитор отримав престижну голлівудську премію

Наразі композитор живе та працює в Китаї

Український композитор Тарас Куценко став лауреатом голлівудської премії Blastoff в номінації «Краща пісня або музика для ще не завершеного або не випущеного фільму» за сингл BazaArt (All be fine). Про це йдеться на сторінці премії у Facebook.

Повідомляється, що сингл входить в авторський альбом композитора Patterns on the Stones («Візерунки на каміннях»).

Композицію Куценко записав спільно з музикантами китайського оркестру «Чжанцзяцзе». Зокрема, там грають українці Костянтин Слободенюк (флейта), Анастасія Дробишевська (скрипка), Ігор Солодовник (альт) та Оксана Толмачова (віолончель).

Вручення нагороди відбудеться 29 травня. Однак, через карантинні обмеження, Куценко не зможе отримати її особисто. Він подякував усім своїм колегам, які брали участь у записі композиції.

Наразі композитор живе та працює в Китаї.

Тарас Куценко народився в музичній родині в 1977 році у Казані. При цьому з 2010 року жив у Харкові, де був диригентом Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський».

У 2018 році він поїхав до Китаю, де у 2019 заснував філармонічний оркестр «Чжанцзяцзе», учасниками якого стали українські музиканти.